Рудковская отреагировала на информацию о коттеджах Трусовой и Косторной

Продюсер Яна Рудковская отреагировала на сообщение СМИ о коттеджах, которые были построены для фигуристок Александры Трусовой и Алёны Косторной. Дома появились на участке, принадлежащем Евгению Плющенко.

По словам Рудковской, в СМИ появились неправильные фотографии коттеджей, но они действительно существуют.

"Это неправда! Коттеджи выглядят по-другому", — приводит "СЭ" слова Рудковской.

Кроме того, Плющенко опубликовал в Instagram видео коттеджей, которые были подготовлены для спортсменок.