Рудковская отреагировала на информацию о коттеджах Трусовой и Косторной

Продюсер Яна Рудковская отреагировала на сообщение СМИ о коттеджах, которые были построены для фигуристок Александры Трусовой и Алёны Косторной. Дома появились на участке, принадлежащем Евгению Плющенко.
По словам Рудковской, в СМИ появились неправильные фотографии коттеджей, но они действительно существуют.
"Это неправда! Коттеджи выглядят по-другому", — приводит "СЭ" слова Рудковской.
Кроме того, Плющенко опубликовал в Instagram видео коттеджей, которые были подготовлены для спортсменок.
Сторис Евгения Плющенко pic.twitter.com/hgdLSEzvnX— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) January 12, 2021
Многие люди не обращают внимания на признаки COVID-19, которые не относятся к официальным симптомам заболевания.