Большинство японцев выступает за отмену Олимпиады

Опрос японского агентства Kyodo показал негативное отношение граждан к проведению Олимпиады летом 2021 года. Около 80 процентов жителей Японии выступают за отмену или перенос Игр.

При этом 45 процентов населения страны проголосовали за ещё одну отсрочку для Токио.

Ранее в префектурах Токио, Канагава, Чиба и Сайтама был введен полный локдаун из-за коронавируса. В столице Японии ежедневно выявляют более 1,2 тыс. случаев заражения.

Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года, но была перенесена на 2021 год из-за пандемии.