Большинство японцев выступает за отмену Олимпиады

Опрос японского агентства Kyodo показал негативное отношение граждан к проведению Олимпиады летом 2021 года. Около 80 процентов жителей Японии выступают за отмену или перенос Игр.
При этом 45 процентов населения страны проголосовали за ещё одну отсрочку для Токио.
Ранее в префектурах Токио, Канагава, Чиба и Сайтама был введен полный локдаун из-за коронавируса. В столице Японии ежедневно выявляют более 1,2 тыс. случаев заражения.
Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года, но была перенесена на 2021 год из-за пандемии.
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