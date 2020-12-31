Стали известны соперники сборной России в четвертьфинале МЧМ

Сборная России после победы над Швецией (4:3 ОТ) на молодёжном чемпионате мира-2021 обеспечила как минимум второе место в группе. Окончательная позиция команды будет определена после матча шведов с американцами, который состоится 1 января утром по московскому времени.
Если сборная США обыграет Швецию в овертайме, то три команды наберут одинаковое количество очков - по восемь. Тогда Россия будет первой, США - вторыми, Швеция - третьей.
Любой другой результат этой встречи оставит Россию на втором месте, а первым станет победитель игры.
В четвертьфинале МЧМ сборная России сыграет против Словакии, если останется первой. В том случае, если россияне откатятся на вторую строчку, то в четвертьфинале встретятся с Германией.
Если команда выйдет в полуфинал, то соперник там определится по рейтингу команд на групповом этапе.
Необычную идею выдвинул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он уверен, что в вопросе двойного гражданства для украинцев нужно "запретить Россию".