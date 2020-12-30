Опубликовано видео голов матча МЧМ Россия - Австрия

Молодёжная сборная России по хоккею в матче МЧМ разгромила Австрию со счётом 7:1. По шайбе в составе российской команды забросили Родион Амиров, Марат Хуснутдинов, Артемий Князев, Егор Афанасьев и Арсений Грицюк. Дубль на свой счёт записал Василий Подколзин.
Российская команда одержала вторую победу на турнире. 31 декабря россияне сыграют против Швеции, которая имеет серию из 54 побед подряд на групповых этапах молодёжных чемпионатов мира.
В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.