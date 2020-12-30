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Опубликовано видео голов матча МЧМ Россия - Австрия

Спорт » Командные виды » Хоккей

Молодёжная сборная России по хоккею в матче МЧМ разгромила Австрию со счётом 7:1. По шайбе в составе российской команды забросили Родион Амиров, Марат Хуснутдинов, Артемий Князев, Егор Афанасьев и Арсений Грицюк. Дубль на свой счёт записал Василий Подколзин.

Российская команда одержала вторую победу на турнире. 31 декабря россияне сыграют против Швеции, которая имеет серию из 54 побед подряд на групповых этапах молодёжных чемпионатов мира.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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