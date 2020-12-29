Английский футбол косит коронавирус

Английская премьер-лига (АПЛ) объявила о рекордном количестве выявленных заражений коронавирусом. С 21 по 27 декабря было выявлено 18 положительных тестов на COVID-19 среди футболистов.

Предыдущий рекорд был установлен в ноябре — 16 положительных тестов.

Ранее в АПЛ перенесли матч "Эвертон" — "Манчестер Сити". Игра в Ливерпуле должна была состояться 28 декабря, но была отменена. В составе "горожан" было выявлено семь случаев заражения. В лиге решили, что существует риск серьёзного распространения заболевания.