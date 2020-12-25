Исмаилов рассказал о причинах драки с Минеевым

Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о драке с Владимиром Минеевым. Потасовка состоялась во время турнира Fight Nights Global в Москве.

Во время турнира Минеев вышел в октагон и в очередной раз вызвал Исмаилова на бой. Мага тоже поднялся на настил и ответил, что готов к поединку. После взаимных обвинений в трусости бойцы пошли друг на друга кулаками.

К драке присоединились другие бойцы и болельщики. Массовую драку пришлось разнимать сотрудникам Росгвардии. Оба бойца были доставлены в отделение полиции, где на них составили протоколы за мелкое хулиганство. Исмаилову и Минееву грозит 15 суток ареста.

"Доигрался? Похоже, да. Видимо, все это связано с потасовкой", — приводит ТАСС слова Исмаилова после драки.

В октябре 2018 года Исмаилов и Минеев выступали на турнире FNG. Их бой завершился вничью.