Аршавин объяснил, почему "Зенит" провалился в Лиге чемпионов

Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин объяснил, почему питерская команда не смогла достойно выступить в Лиге чемпионов.

"Зенит" в группе с дортмундской "Боруссией", "Лацио" и "Брюгге" набрал одно очко и занял четвёртое место. Команда во второй раз подряд не смогла пробиться в весенние раунды еврокубков.

По мнению Аршавина, всё дело в слабости чемпионата России. Нынешний тренер академии "Зенита" считает, что у питерской команды нет соперников соответствующего уровня.