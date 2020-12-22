Аршавин объяснил, почему "Зенит" провалился в Лиге чемпионов

Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин объяснил, почему питерская команда не смогла достойно выступить в Лиге чемпионов.
"Зенит" в группе с дортмундской "Боруссией", "Лацио" и "Брюгге" набрал одно очко и занял четвёртое место. Команда во второй раз подряд не смогла пробиться в весенние раунды еврокубков.
По мнению Аршавина, всё дело в слабости чемпионата России. Нынешний тренер академии "Зенита" считает, что у питерской команды нет соперников соответствующего уровня.
"Соперники более мастеровитые. Если посмотреть на игру против "Спартака", то Дзюба просто подошел к Маслову в первом тайме и почти всю борьбу выиграл. Не задумываясь", — заявил Аршавин в интервью "Матч ТВ".
Госдума уже одобрила соответствующий законопроект.