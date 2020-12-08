Арену "Динамо" могут закрыть на 90 суток из-за "Песни года"

Роспотребнадзор проводит расследование в отношении АО "Управляющая компания "Динамо" из-за ненадлежащей организации концерта "Песня года". Мероприятие состоялось 5 декабря, надзорные органы подозревают, что во время его проведения не были соблюдены санитарные требования.

За нарушение "ВТБ-Арену" могут закрыть на 90 суток. Также предусмотрена возможность наложения штрафа до 500 тыс. рублей.

"ВТБ-Арену" использует хоккейный клуб "Динамо" для проведения матчей регулярного чемпионата КХЛ.