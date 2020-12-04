Харитонов заявил, что ему предлагали ничью в бое с Тайсоном

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов заявил, что ранее получил предложение провести бой против боксёра Майка Тайсона. По словам участника промоушена Bellator, он должен был свести поединок к ничьей.

Тайсон 28 ноября встретился в ринге с Роем Джонсом. Поединок завершился в восьми раундах вничью. Харитонов подчеркнул, что заранее знал о том, какой исход будет в этой схватке.

"А я уже знал результат заранее, потому что мне также поединок с Тайсоном предлагали и сказали, что победителя не определят, будет объявлена ничья", — заявил Харитонов в интервью на YouTube-канале "Разговор по душам".

Харитонов уточнил, что бой должен был пройти по правилам бокса, а местом проведения предполагался один из российских городов. Конкретного предложения россиянину так и не поступило.

Харитонов недавно вышел из больницы. В драке с другим бойцом ММА — Адамом Яндиевым — он получил перелом носа и сотрясение мозга.