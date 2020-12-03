Смолов перенёс операцию плеча, у Зе Луиша перелом костей стопы

"Локомотив" сообщил о травмах двух ключевых футболистов. До конца года железнодорожникам не помогут нападающие Зе Луиш и Фёдор Смолов.

Смолов перенёс операцию на плече. Травму форвард получил в матче против "Динамо" (1:5). 4 декабря футболист вернётся в Москву, где начнёт процесс восстановления.

У Зе Луиша после игры с "Зальцбургом" (1:3) выявили перелом одной из костей стопы. В понедельник нападающий отправится в Рим, где ему будет сделана операция. Зе, вероятно, сможет вернуться к тренировкам к началу зимних сборов.

На счету Смолова в этом сезоне 12 матчей и три гола. В активе Зе Луиша 11 игр и один мяч.