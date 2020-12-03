Братья Бё захватили лидерство в общем зачёте Кубка мира

Йоханнес и Тарьей Бё после успеха в спринтерской гонке в Контиолахти лидируют в общем зачёте Кубка мира по биатлону. Младший брат при этом значительно опережает старшего.

Тарьей выиграл спринт и набрал 115 очков, сравнявшись с Себастьяном Самуэльссоном. У Йоханнеса 162 очка после третьего места в спринтерской гонке.

Братья Бё в десятый раз вместе оказались на пьедестале почёта, но впервые Тарьей опередил Йоханнеса.

Среди россиян лучший в общем зачёте — Александр Логинов, он занимает 20-е место. Также очки в первых гонках набирали Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Семён Сучилов и Пётр Пащенко.

Общий зачёт Кубка мира (мужчины)

Йоханнес Бё (Норвегия) — 162 очка. Тарьей Бё (Норвегия) — 115. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 115. Арнд Пайффер (Германия) — 114. Яков Фак (Словения) — 114. Эрик Лессер (Германия) — 105. Стурла Легрейд (Норвегия) — 102. Кантен Фийон Майе (Франция) — 92. Михал Крчмарж (Чехия) — 86. Эрленн Бьонтегор (Норвегия) — 85.