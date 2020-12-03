Йоханнес и Тарьей Бё после успеха в спринтерской гонке в Контиолахти лидируют в общем зачёте Кубка мира по биатлону. Младший брат при этом значительно опережает старшего.
Тарьей выиграл спринт и набрал 115 очков, сравнявшись с Себастьяном Самуэльссоном. У Йоханнеса 162 очка после третьего места в спринтерской гонке.
Братья Бё в десятый раз вместе оказались на пьедестале почёта, но впервые Тарьей опередил Йоханнеса.
Среди россиян лучший в общем зачёте — Александр Логинов, он занимает 20-е место. Также очки в первых гонках набирали Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Семён Сучилов и Пётр Пащенко.
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...