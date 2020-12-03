Гол нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, забитый в матче с "Финиксом" в 2006 году, признан лучшим в ХХI веке в НХЛ. Опрос болельщиков провело популярное в США издание Sportsnet.
Изначально эксперты Sportsnet выбрали 32 шайбы из 140 тысяч, которые были заброшены за 20 лет. Затем на ресурсах издания было проведено голосование.
Овечкин набрал 55,1% голосов. Вторым стал нападающий "Коламбуса" Рик Нэш.
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...