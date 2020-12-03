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Спорт » Командные виды » Хоккей

Гол нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, забитый в матче с "Финиксом" в 2006 году, признан лучшим в ХХI веке в НХЛ. Опрос болельщиков провело популярное в США издание Sportsnet.

Изначально эксперты Sportsnet выбрали 32 шайбы из 140 тысяч, которые были заброшены за 20 лет. Затем на ресурсах издания было проведено голосование.

Овечкин набрал 55,1% голосов. Вторым стал нападающий "Коламбуса" Рик Нэш.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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