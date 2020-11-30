Аршавин отреагировал на зачисление сына в академию "Спартака"

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин шуткой отреагировал на информацию о том, что его сын Арсений был зачислен в академию "Спартака". Восьмилетнего мальчика в школу отдала бывшая жена футболиста Юлия Барановская.

Болельщики в Сети начали обсуждать эту новость, предположив, что таким образом экс-супруга отомстила Аршавину. Бывший игрок "Зенита" заявил, что информация заслуживает большего внимания, чем недавнее назначение Дмитрия Попова на пост спортивного директор клуба.

"Начнем разваливать "Спартак" с низов. Мне кажется, на этот трансфер им надо больше обратить внимания, чем на назначение Попова", — заявил Аршавин в эфире "Матч ТВ".

Аршавин провёл в составе "Зенита" 376 матчей, забил 80 голо и сделал 123 результативные передачи. Сейчас бывший футболист работает тренером в академии питерского клуба.