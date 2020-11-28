Барановская отомстила Аршавину с помощью сына

Сына Андрея Аршавина зачислили в футбольную академию "Спартака". Примечательно, что сам футболист долгое время играл за "Зенит", а "Спартак" являлся для него "заклятым врагом".

"Младший сын Аршавина зачислен в школу "Спартака" (младший возраст). Перчатки летят и летят", — сообщил журналист Илья Казаков.

Напомним, недавно Аршавин выиграл суд против бывшей жены в деле об алиментах. Спортсмену разрешили снизить выплаты на своего сына Юлии Барановской.