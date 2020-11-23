Харитонов написал заявление на Яндиева за мошенничество

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов написал ещё одно заявление в полицию на Адама Яндиева. После инцидента в "Лужниках" Харитонов обвинил Яндиева в мошенничестве.

По сведениям BAZA, полиция проводит проверку по статье "мошенничество в особо крупном размере". Харитонов утверждает, что Яндиев обманом воспользовался его доверием и получил более 1 млн рублей.

По заявлению Харитонова, это и стало причиной драки в "Лужниках". С 2017 года Яндиев получил от своего коллеги по ММА несколько крупных сумм, но не вернул долг.

Ранее на Яндиева было заведено дело за причинение лёгкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия. Харитонов после полученных травм находится в больнице. Ему диагностировали перелом носа и сотрясение мозга.