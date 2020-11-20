Директор "Тамбова" допустил возможность снятия с чемпионата РПЛ

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о ситуации в команде. Ранее сообщалось, что футболисты могут бойкотировать матч со "Спартаком", который запланирован на 5 декабря.

"Тамбов" имеет финансовые проблемы — футболисты не получают зарплату два месяца. Кроме того, не определён будущий бюджет клуба.

По словам Худякова, "Тамбов" может сняться с чемпионата. Вместе с тем в клубе предпримут все усилия, чтобы доиграть сезон.

"Всё может быть. Но мы будем делать всё для того, чтобы исправить ситуацию", — приводит "СЭ" слова Худякова.

"Тамбов" занимает 13-е место в турнирной таблице. Команда набрала 12 очков.