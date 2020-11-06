Фанаты "Тамбова" пожаловались на губернатора Тамбовской области

Группа болельщиков футбольного клуба "Тамбов" подготовила письмо в адрес руководителей Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) с просьбой обратить внимание на проблемы команды. У "волков" есть задолженность перед футболистами по заработной плате, а также неопределённая ситуация с домашним стадионом.

"Тамбов" проводит реконструкцию стадиона "Спартак", поэтому в РПЛ выступает на аренах ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде и Саранске. Ранее генеральный директор Ольга Коновалова сообщила, что работы не выполняются и не будут закончены в срок. Арена должна быть сдана до гонца 2020 года.

Болельщики "Тамбова" в письме обращают внимание не то, что губернатор региона Александр Никитин не выполнил своего обещания по реконструкции стадиона и поддержке команды.