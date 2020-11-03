В норвежском Шушене отказались от проведения гонок биатлонистов

Организаторы биатлонных гонок в норвежском Шушене отказались от проведения соревнований. С 13 по 15 ноября в этом лыжном центре должно было пройти открытие сезона.

Власти Шушена запретили проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. Союз биатлонистов Норвегии ищет другое место для соревнований, но надежд на то, что гонки пройдут вовремя, мало, сообщает NRK.

"Сейчас самое главное — сохранить здоровье людей", — заявил глава норвежского союза Арне Хортен.

Этап в Шушене традиционно является первым в календаре Кубка IBU. В этом сезоне второй по значимости турнир Международного союза биатлонистов должен стартовать в январе 2021 года в Германии.

Гонки в Шушене должны были стать выставочными и одним из этапов подготовки биатлонистов к старту в Кубке мира.