"Ницца" выразила соболезнования в связи с гибелью трех человек

Футбольный клуб "Ницца" выразил соболезнования семьям погибших во время утреннего нападения на трёх людей в городе. Все трое погибли, после чего мэр города объявил самый высокий уровень террористической угрозы.

Преступник был задержан полицией. Сообщалось, что он выкрикивал исламистские лозунги во время нападения.

"Ницца" шокирована новостями о нападении, которое произошло сегодня утром в городе. Все наши мысли с семьям жертв", — говорится в сообщении клуба.

Сегодня "Ницца" должна принять в матче Лиги Европы "Хапоэль" из города Беэр-Шева.