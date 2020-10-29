"Ницца" выразила соболезнования в связи с гибелью трех человек

Футбольный клуб "Ницца" выразил соболезнования семьям погибших во время утреннего нападения на трёх людей в городе. Все трое погибли, после чего мэр города объявил самый высокий уровень террористической угрозы.
Преступник был задержан полицией. Сообщалось, что он выкрикивал исламистские лозунги во время нападения.
"Ницца" шокирована новостями о нападении, которое произошло сегодня утром в городе. Все наши мысли с семьям жертв", — говорится в сообщении клуба.
Сегодня "Ницца" должна принять в матче Лиги Европы "Хапоэль" из города Беэр-Шева.
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