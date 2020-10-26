ЧР: Красно-белые вышли в единоличные лидеры турнирной таблицы

Российский блогер Василий Уткин оценил лидерство "Спартака" в чемпионате России. Красно-белые после своей победы в Краснодаре (3:1) и проигрыша "Зенита" от "Рубина" (1:2) вышли в единоличные лидеры турнирной таблицы.

Кроме "Зенита" и "Краснодара", свой матч "Ротору" проиграл третий участник Лиги чемпионов "Локомотив" (1:2). По словам Уткина, неудачу питерцев можно назвать самой громкой из-за большого бюджета команды.

"Все поражения "Зенита" стоят дороже, потому что у клуба совершенно невероятный бюджет. Сейчас получается, что все эти колоссальные деньги и почётная нагрузка в Лиге чемпионов приводят к тому, что за эти самые деньги "Зенит" смотрит в попу "Спартаку", — заявил Уткин на своём YouTube-канале.

Отрыв "Спартака" от "Зенита", идущего на втором месте, составляет три очка. Если в понедельник ЦСКА победит тульский "Арсенал", то обойдёт питерцев на одно очко.

Турнирная таблица чемпионата России

"Спартак" — 27 очков. "Зенит" — 24. ЦСКА — 22 (игра в запасе). "Локомотив" — 21. "Динамо" — 20. "Ростов" — 20. "Сочи" — 19. "Краснодар" — 18. "Рубин" — 18. "Ахмат" — 17. "Арсенал" — 12 (игра в запасе). "Тамбов" — 12. "Урал" — 11. "Химки" — 9. "Ротор" — 6. "Уфа" — 6.

"Спартак" 31 октября на своём поле сыграет с "Ростовом". "Зенит" после игры в Лиге чемпионов с дортмундской "Боруссией" 1 ноября отправится на выезд к "Химкам".