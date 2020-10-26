Российский блогер Василий Уткин оценил лидерство "Спартака" в чемпионате России. Красно-белые после своей победы в Краснодаре (3:1) и проигрыша "Зенита" от "Рубина" (1:2) вышли в единоличные лидеры турнирной таблицы.
Кроме "Зенита" и "Краснодара", свой матч "Ротору" проиграл третий участник Лиги чемпионов "Локомотив" (1:2). По словам Уткина, неудачу питерцев можно назвать самой громкой из-за большого бюджета команды.
"Все поражения "Зенита" стоят дороже, потому что у клуба совершенно невероятный бюджет. Сейчас получается, что все эти колоссальные деньги и почётная нагрузка в Лиге чемпионов приводят к тому, что за эти самые деньги "Зенит" смотрит в попу "Спартаку", — заявил Уткин на своём YouTube-канале.
Отрыв "Спартака" от "Зенита", идущего на втором месте, составляет три очка. Если в понедельник ЦСКА победит тульский "Арсенал", то обойдёт питерцев на одно очко.
"Спартак" 31 октября на своём поле сыграет с "Ростовом". "Зенит" после игры в Лиге чемпионов с дортмундской "Боруссией" 1 ноября отправится на выезд к "Химкам".
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