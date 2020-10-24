Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи в рамках турнира UFC 254. Российский боец довёл свой счёт до 29:0.
В первом раунде Нурмагомедов провёл "разведку", а во втором пошёл в атаку и использовал свои лучшие качества. Хабиб перевёл бой в партер, а затем использовал приём "треугольник".
Россиянин дождался сдачи Гэтжи. Судья остановил бой и зафиксировал победу Хабиба.
После боя российский спортсмен заявил, что завершает карьеру. Этот бой был для него последним. Боец отметил, что не хочет идти дальше без своего отца Абдулманапа Нурмагомедова. 3 июля 2020 года он ушёл из жизни после заболевания коронавирусом.
По словам Хабиба, он пообещал матери, что этот бой будет для него последним в ММА. Нурмагомедов остался чемпионом UFC в лёгком весе. Во вторник боец должен стать первым в рейтинге организации.
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