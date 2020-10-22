Тренер "Аталанаты" оценил дебютный гол Миранчука

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини похвалил полузащитника Алексея Миранчука за гол, который тот забил в ворота "Мидтьюлланда". Российский футболист дебютировал за итальянский клуб на 80-й минуте, а уже на 89-й отправил мяч в ворота.

"У Миранчука получился прекрасный гол, для него это позитивный момент", — приводит Football Italia слова Миранчука.

"Аталанта" победила датчан со счётом 4:0. 27 октября команда примет в Бергамо "Аякс".

Миранчук — 16-й россиянин-легионер с голом в ЛЧ

Миранчук стал 16-м российским футболистом, который забивал за иностранные клубы в Лиге чемпионов. Всего российские футболисты забили 31 гол на данный момент.