Тренер "Аталанаты" оценил дебютный гол Миранчука
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини похвалил полузащитника Алексея Миранчука за гол, который тот забил в ворота "Мидтьюлланда". Российский футболист дебютировал за итальянский клуб на 80-й минуте, а уже на 89-й отправил мяч в ворота.
"У Миранчука получился прекрасный гол, для него это позитивный момент", — приводит Football Italia слова Миранчука.
"Аталанта" победила датчан со счётом 4:0. 27 октября команда примет в Бергамо "Аякс".
Миранчук — 16-й россиянин-легионер с голом в ЛЧ
Миранчук стал 16-м российским футболистом, который забивал за иностранные клубы в Лиге чемпионов. Всего российские футболисты забили 31 гол на данный момент.
- Андрей Аршавин — 4 гола ("Арсенал" Англия).
- Сергей Юран — 3 ("Штурм" Австрия).
- Роман Павлюченко — 3 ("Тоттенхэм" Англия).
- Дмитрий Хохлов — 3 (ПСВ Голландия).
- Дмитрий Аленичев — 3 ("Порту" Португалия).
- Павел Погребняк — 2 ("Штутгарт" Германия).
- Игорь Корнеев — 2 ("Барселона" Испания, "Фейеноорд" Голландия).
- Андрей Канчельскис — 2 ("МЮ" Англия, "Рейнджерс" Шотландия).
- Денис Черышев — 2 ("Валенсия" Испания).
- Алексей Миранчук — 1 ("Аталанта" Италия).
- Андрей Каряка — 1 ("Бенфика" Португалия).
- Алексей Смертин — 1 ("Челси" Англия).
- Дмитрий Шуков — 1 ("Виллем II" Голландия).
- Александр Мостовой — 1 ("Сельта" Испания).
- Владимир Бут — 1 ("Боруссия" Д Германия).
- Юрий Жирков — 1 ("Челси" Англия).