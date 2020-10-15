Баскетболистка Левченко рассказала об ужасных условиях в минском СИЗО

Белорусская баскетболиста Елена Левченко во время заседания суда рассказала об условиях содержания в минском СИЗО на Окрестина. Девушка заявила, что под угрозу поставлено её здоровье.

Левченко была задержана 30 сентября в аэропорту за участие в несанкционированных митингах. Суд назначил ей арест сроком на 15 суток, а сегодня продлил ещё на 72 часа.

По словам Левченко, у неё отобрали матрас и постельное бельё. Девушка вынуждена спать на "холодных металлических балках". Кроме того, в СИЗО нет горячей воды, и она две недели не принимала душ.

"Также две недели отключили слив в туалете — это рассадник бактерий и микробов. Последний раз нас водили гулять пять дней назад", — приводит "Трибуна" слова Левченко.

Баскетболистка отметила, что у неё появились вши, а также дала знать о себе позвоночная грыжа.