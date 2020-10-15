Россия остаётся во второй "корзине" жеребьёвки отбора ЧМ-2022

Неудачные результаты сборной России по футболу в октябре не помешали ей остаться на 19-м месте рейтинга ФИФА среди европейских команд. Пока сборная остаётся во второй "корзине" жеребьёвки отборочного турнира ЧМ-2022.

Россия уступила Швеции в товарищеском матче (1:2) и дважды сыграла вничью в Лиге наций — против Турции (1:1) и Венгрии (0:0). В рейтинге ФИФА команда потеряла шесть очков — теперь на счету российской сборной 1480 баллов.

Вместе с тем очки потеряли все соперники сборной России по рейтингу ФИФА — Румыния, Словакия, Ирландия и Северная Ирландия. Так, команда Черчесова осталась 19-й в УЕФА.

1-я корзина — Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Голландия, Германия, Дания;

2-я корзина — Швейцария, Швеция, Польша, Уэльс, Украина, Австрия, Сербия, Турция, Россия, Румыния.

Окончательная позиция перед жеребьёвкой отбора ЧМ-2022 будет определена по итогам ноябрьских матчей. В следующем месяце Россия сыграет в Лиге наций против Турции и Сербии на выезде, а также проведёт товарищеский матч с Молдавией.