Дзюба и Ловрен сыграют на теннисном турнире в Санкт-Петербурге

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что 18 октября футболисты команды Артём Дзюба и Деян Ловрен выйдут на теннисный корт. Мероприятие состоится в рамках турнира АТР в Санкт-Петербурге, который проходит в эти дни.

Помогать Дзюбе будет бывшая теннисистка Динара Сафина, а Ловрену — хорватка Ива Майоли. Организаторы воспринимают встречу как матч России и Хорватии.

"В воскресенье пройдет теннисный матч сборных России и Хорватии. Наша пара в составе Динары Сафиной и Артёма Дзюбы сыграет против Ивы Майоли и Деяна Ловрена", — заявил Медведев журналистам.

Гендиректор "Зенита" и самого турнира уточнил, что пока не определён формат матча.