Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что 18 октября футболисты команды Артём Дзюба и Деян Ловрен выйдут на теннисный корт. Мероприятие состоится в рамках турнира АТР в Санкт-Петербурге, который проходит в эти дни.
Помогать Дзюбе будет бывшая теннисистка Динара Сафина, а Ловрену — хорватка Ива Майоли. Организаторы воспринимают встречу как матч России и Хорватии.
"В воскресенье пройдет теннисный матч сборных России и Хорватии. Наша пара в составе Динары Сафиной и Артёма Дзюбы сыграет против Ивы Майоли и Деяна Ловрена", — заявил Медведев журналистам.
Гендиректор "Зенита" и самого турнира уточнил, что пока не определён формат матча.
Сольное выступление Лолиты посетили тысячи поклонников эпатажной певицы.