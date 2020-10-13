Макгрегор показал редкое видео нападения друзей Хабиба

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор вспомнил инцидент во время боя против Хабиба Нурмагомедова. В октябре 2018 года поединок завершился скандалом.

Хабиб победил Конора в октагоне, после чего перелез через ограждение и устроил драку в зрительском зале. В тот же момент на ринге оказались представители команды Нурмагомедова, которые напали на Конора.

"Неудачники", — подписал Макгрегор видео.

Бой завершился дисквалификацией Нурмагомедова и Макгрегора. Позже Хабиб защитил титул в лёгком весе в бою с Дастином Порье. 24 октября ожидается бой россиянина с Джастином Гэтжи.

Макгрегор после поединка с Хабибом провёл бой с Дональдом Серроне, в котором одержал победу. Ирландец в третий раз объявил о завершении профессиональной карьеры.