На 55-м году жизни скончался бывший футболист "Спартака" и сборной России Василий Кульков.
Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.
По словам его жены, футболист скончался во время плановой операции. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за онкологического заболевания.
Также Кульков переболел коронавирусом.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.