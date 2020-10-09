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Убытки "Милана" за прошлый сезон составили 200 млн

"Милан" опубликовал финансовый отчёт за сезон-2019/20. Убытки клуба составили 195 млн евро.

Клубная пресс-служба отмечает, что на финансовые показатели повлияла пандемия коронавируса. Перед сезоном клуб планировал меньшие убытки.

В прошлом году "Милан" занял шестое место в Серии А. Команда пробилась в Лигу Европы через квалификацию. Клуб пока заработал около 6 млн евро за участие в турнире.

"За исключением воздействия исключительных внешних обстоятельств, можно считать, что финансовые результаты улучшились и соответствуют ожиданиям клуба, приверженного соблюдению финансового fair play. Для трансформации такого клуба, как "Милан", требуется время, но команда и владельцы верят в избранный путь развития", — говорится в сообщении "Милана".

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