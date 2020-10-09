Убытки "Милана" за прошлый сезон составили 200 млн

"Милан" опубликовал финансовый отчёт за сезон-2019/20. Убытки клуба составили 195 млн евро.

Клубная пресс-служба отмечает, что на финансовые показатели повлияла пандемия коронавируса. Перед сезоном клуб планировал меньшие убытки.

В прошлом году "Милан" занял шестое место в Серии А. Команда пробилась в Лигу Европы через квалификацию. Клуб пока заработал около 6 млн евро за участие в турнире.