Сергей Алекссев рассказал, как суд может наказать "Спартак"

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву, главный научный сотрудник Института по законодательству и сравнительному правоведению при правительстве Москвы Сергей Алексеев в разговоре с "Правдой.Ру" рассказал о том, какая санкция может быть применена к футбольному клубу "Спартак" за возможное нарушение требований по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Тушинский суд назначил дату рассмотрения дела "Спартака". Роспотребнадзор считает, что на матче красно-белых против "Зенита" было больше зрителей, чем разрешено.