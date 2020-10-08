Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву, главный научный сотрудник Института по законодательству и сравнительному правоведению при правительстве Москвы Сергей Алексеев в разговоре с "Правдой.Ру" рассказал о том, какая санкция может быть применена к футбольному клубу "Спартак" за возможное нарушение требований по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Тушинский суд назначил дату рассмотрения дела "Спартака". Роспотребнадзор считает, что на матче красно-белых против "Зенита" было больше зрителей, чем разрешено.
"В административном производстве, в административном праве действует презумпция невиновности. То есть Роспотребнадзор в суде должен будет доказать виновность "Спартака" и его руководителя, используя доступные средства доказывания. Должно быть доказано с учетом видеозаписей, с учетом пропускного режима входа на стадион.
Нужно будет доказать несоответствие Роспотребнадзору, а также другие, якобы, нарушения со стороны "Спартака", только после этого будет судом вынесено решение. Но поскольку если даже будет выявлено правонарушение, оно совершено впервые, то крайняя мера приостановления деятельности на 90 дней вряд ли будет применена.
Во-первых, это спорная ситуация. Во-вторых, если будет доказано правонарушение, оно совершено впервые. В-третьих, буквально два дня назад состоялся Совет при президенте по развитию физической культуры и спорта, еще раз была подчеркнута приоритетность спортивной отрасли для российского государства, для государственной политики.
Карательная мера в виде приостановления деятельности будет идти против этой установки и сдерживать развитие спорта в какой-то мере. Поэтому дисквалификация, точнее, приостановление деятельности "Спартака" применена быть не может", — заявил Алексеев.
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