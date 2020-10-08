Суд назначил дату заседания по делу "Спартака"

Тушинский районный суд назначил дату заседания по делу "Спартака". Рассмотрение начнётся 12 октября в 14.30 по московскому времени.

На футбольный клуб "Спартак" и генерального директора Шамиля Газизова составлены административные протоколы за несоблюдение мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Дело открыто по итогам матча "Спартак" — "Зенит". На игре присутствовало больше зрителей, чем положено по регламенту мэрии Москвы. В протоколе игры указана цифра 17 150 зрителей, но на самом деле трибуны были забиты больше. Роспотребнадзор считает, что во время встречи присутствовали минимум 20 700 зрителей.

Санкция по ч. 2 ст. 6.3. КОАП РФ за несоблюдение мер: