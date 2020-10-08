Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Марина Федункив поразмышляла над феноменом Бузовой
Кремль: диалог по Карабаху продолжается
У COVID-19 обнаружили полезное свойство
Героем нового сезона шоу "Холостяк" станет разведённый шоумен
Бывшая сотрудница клининговой фирмы украла аппарат для влажной уборки
Регулярный приём аспирина повышает риск развития рака
В России более ста школ перевели учащихся на домашнее обучение
Драгоценные камни зарождаются в Земле за несколько минут
Война в Сирии не завершена. Так считает Башар Асад

Суд назначил дату заседания по делу "Спартака"

Тушинский районный суд назначил дату заседания по делу "Спартака". Рассмотрение начнётся 12 октября в 14.30 по московскому времени.

Суд назначил дату заседания по делу "Спартака"

На футбольный клуб "Спартак" и генерального директора Шамиля Газизова составлены административные протоколы за несоблюдение мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Дело открыто по итогам матча "Спартак" — "Зенит". На игре присутствовало больше зрителей, чем положено по регламенту мэрии Москвы. В протоколе игры указана цифра 17 150 зрителей, но на самом деле трибуны были забиты больше. Роспотребнадзор считает, что во время встречи присутствовали минимум 20 700 зрителей.

Санкция по ч. 2 ст. 6.3. КОАП РФ за несоблюдение мер:

  • юридическому лицу — приостановление деятельности до 90 суток или штраф в размере 200-500 тыс. рублей;
  • должностному лицу (Газизову) — штраф на сумму 50-150 тыс. рублей.
Последние материалы
Бывшая сотрудница клининговой фирмы украла аппарат для влажной уборки
Суд назначил дату заседания по делу "Спартака"
Путину предложили учредить в России монархический строй
Регулярный приём аспирина повышает риск развития рака
Самойлова рассказала, как с ней обошлись из-за инвалидной коляски
В России более ста школ перевели учащихся на домашнее обучение
Драгоценные камни зарождаются в Земле за несколько минут
Война в Сирии не завершена. Так считает Башар Асад
Сергей Миронов предложил способ увеличения пенсий
В Италии обнаружили древнеримскую 2000-летнюю виллу
Популярное
Мир. Новости мира
На встрече с Меркель Тихановская попросила денег

На встрече с канцлером Германии экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила у Ангелы Меркель денег.

На встрече с Меркель Тихановская попросила денег
Алексиевич сделала заявление о "переодетых русских" в Белоруссии
Новости Белоруссии
Алексиевич сделала заявление о "переодетых русских" в Белоруссии
Российский шоу-бизнес
Жизнь Татьяны Овсиенко складывается не лучшим образом
Мир. Новости мира
Выгодно ли Берлину "инвестировать" в Тихановскую?
Руслан Веснянко Христианская Украина в карабахском конфликте поддерживает Азербайджан Руслан Веснянко Усам Оздемиров Мусорная реформа требует прорывных идей Усам Оздемиров Василий Амирджанов Макрон поборется с "контробществом" мигрантов Василий Амирджанов
Комментарии
Эксперт: Саакашвили готов к силовому захвату власти
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Христианская Украина в карабахском конфликте поддерживает Азербайджан
Ведьма Алена Полынь: про храм, церковь и собор
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Ургант пошутил над Плющенко, купившему сыну коляску за полмиллиона
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Ведьма Алена Полынь: про храм, церковь и собор
Ургант пошутил над Плющенко, купившему сыну коляску за полмиллиона
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников