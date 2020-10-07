Американка София Кенин стала последней полуфиналисткой "Ролан Гаррос". Четвёртая сеяная на турнире обыграла в четвертьфинале ещё одну представительницу США Даниэлу Коллинз — 6:4, 4:6, 6:0.
Кенин в полуфинале встретится с чешкой Петрой Квитовой. И если в нижней части сетки участниц квартета можно было предугадать, то в верхней будут выступать сенсационные Ига Швентек и Надя Подороска.
Полячка Швентек занимает 53-е место в рейтинге WTA. Аргентинка Подороска является 131-й ракеткой мира. Кроме того, 23-летняя девушка прошла все раунды квалификации, чтобы попасть на турнир.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?