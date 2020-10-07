Стали известны все полуфиналистки "Ролан Гаррос"

Американка София Кенин стала последней полуфиналисткой "Ролан Гаррос". Четвёртая сеяная на турнире обыграла в четвертьфинале ещё одну представительницу США Даниэлу Коллинз — 6:4, 4:6, 6:0.

Кенин в полуфинале встретится с чешкой Петрой Квитовой. И если в нижней части сетки участниц квартета можно было предугадать, то в верхней будут выступать сенсационные Ига Швентек и Надя Подороска.

Полячка Швентек занимает 53-е место в рейтинге WTA. Аргентинка Подороска является 131-й ракеткой мира. Кроме того, 23-летняя девушка прошла все раунды квалификации, чтобы попасть на турнир.

Полуфиналистки "Ролан Гаррос"