Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отложить финал серии "Гран-при". Причиной стала ситуация с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба союза.
В организации отметили, что финал может быть отменён. Окончательное решение будет принято позже.
Финал был запланирован с 10 по 13 декабря в Пекине. Этапы серии должны состояться в шести городах в ограниченном из-за пандемии составе участников.
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