Финал "Гран-при" по фигурному катанию отложен и может быть отменён

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отложить финал серии "Гран-при". Причиной стала ситуация с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба союза.

В организации отметили, что финал может быть отменён. Окончательное решение будет принято позже.

Финал был запланирован с 10 по 13 декабря в Пекине. Этапы серии должны состояться в шести городах в ограниченном из-за пандемии составе участников.