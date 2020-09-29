Логинов полностью восстановился от травмы локтя

Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сообщил, что спортсмен больше не испытывает проблем с локтем. К сезону он продолжает готовиться по индивидуальной программе.

Логинов пропустил летний чемпионат России по биатлону.

"Перерыв, отсутствие нагрузок на локоть позволили восстановиться. Сегодня он провел первую тренировку, болевых ощущений не было", — приводит ТАСС слова Касперовича.

Кубок мира по биатлону должен стартовать 28 ноября индивидуальной гонкой в финском Контиолахти.