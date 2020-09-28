Черчесов объяснил, почему "Динамо" и "Ростов" провалились в еврокубках

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что "Динамо" и "Ростов" вылетели из еврокубков из-за неготовности выступать на другом уровне. По его словам, командам сложно перестроиться после "домашнего" чемпионата России.

Черчесов отметил, что после игр РПЛ он осторожно подводит футболистов к играм за сборную.

"Мы опять возвращаемся к тому, что есть привычная среда чемпионата России. Как только дело касается европейских турниров или сборной, наверное, меняется внутреннее содержание, поэтому до конца не можем себя проявить. Поэтому мы очень осторожно подводим игроков к другому уровню", — приводит ТАСС слова Черчесова.