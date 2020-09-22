Болельщики "Баварии" сдают билеты на матч за Суперкубок УЕФА

Около трети болельщиков "Баварии" отказались от поездки на матч за Суперкубок УЕФА в Будапешт. Из 2100 билетов 800 были возвращены организаторам, сообщает AFP.

УЕФА ожидает, что матч за Суперкубок посетят 1300 фанатов "Баварии" и 500 болельщиков "Севильи". Немецкая команда выиграла Лигу чемпионов, испанская — Лигу Европы.

Матч "Бавария" — "Севилья" пройдёт на "Пушкаш Арене" 24 сентября и начнётся в 22.00. УЕФА разрешил заполнить трибуны стадиона на 30%.

Ранее Маркус Зедер, премьер-министр Баварии, выступил с рекомендацией к болельщикам не ехать в Венгрию из-за роста числа заболеваемости коронавирусом в этой стране.