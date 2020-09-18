Прохоров не стал покупать "Манчестер Юнайтед"

Российский миллиардер Михаил Прохоров отказался от предложения купить футбольный клуб "Манчестер Юнайтед". Он был одним из претендентов на команду, которую продаёт семья Глейзеров, сообщает Daily Mail.

Прохоров отказался от сделки в пользу самого богатого человека Великобритании. Владельцем "МЮ" в скором времени должен стать Джим Рэтклифф.

С 2009 по 2019 год Прохоров был владельцем баскетбольного клуба НБА "Бруклин Нетс". Он продал команду китайскому миллиардеру Джозефу Цаю за рекордную для американской лиги сумму — 2,35 млрд долларов.