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Логинов снова испытывает проблемы с локтем

Биатлонист Александр Логинов рассказал о подготовке к сезону и своём физическом состоянии. По словам спортсмена, ему не удалось в полной мере следовать плану тренировок.

"Как и в прошлом году, возникли проблемы с локтем. И, видимо, всё в дальнейшей подготовке у меня поменяется. Однако время до старта сезона ещё есть.

Конечно, спорткомплексы в регионах были закрыты из-за пандемии. Тренироваться было нельзя. Я думаю, мы максимум выжали из этого периода", — приводит "Тюменская арена" слова Логинова.

Кубок мира по биатлону

Новый сезон Кубка мира должен стартовать 28 ноября индивидуальными гонками в финском Контиолахти.

Всего запланировано 10 этапов. Чемпионат мира состоится в словенской Поклюке в феврале 2021 года.

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