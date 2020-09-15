Широков отказался идти на мировую с избитым арбитром

Адвокат Вадим Лялин, представляющий интересы футболиста Романа Широкова, заявил о том, что его подзащитный готов понести наказание за инцидент с арбитром Никитой Данченковым. По его словам, спортсмен отказался "договариваться" с футбольным рефери.

Широков согласен выплатить материальную компенсацию, если так решит суд и сумму в качестве морального ущерба, заявил Лялин "Пятому каналу". Также адвокат подтвердил информацию о том, что против футболиста было возбуждено уголовное дело.

По статье 115 УК РФ (Умышленное причинение лёгкого вредя здоровью) Лялину грозит:

штраф в размере до 40 тыс. рублей, заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх месяцев;

обязательные работы на срок до 480 часов;

исправительные работы на срок до одного года;

арест на срок до четырёх месяцев.

Инцидент с Широковым произошёл 10 августа, когда футболист принял участие в матче любительских команд. После того, как Данченков не назначил пенальти, Широков оскорбил арбитра. Рефери показал игроку красную карточку, на это спортсмен ответил серией ударов.