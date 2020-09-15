Адвокат Вадим Лялин, представляющий интересы футболиста Романа Широкова, заявил о том, что его подзащитный готов понести наказание за инцидент с арбитром Никитой Данченковым. По его словам, спортсмен отказался "договариваться" с футбольным рефери.
Широков согласен выплатить материальную компенсацию, если так решит суд и сумму в качестве морального ущерба, заявил Лялин "Пятому каналу". Также адвокат подтвердил информацию о том, что против футболиста было возбуждено уголовное дело.
По статье 115 УК РФ (Умышленное причинение лёгкого вредя здоровью) Лялину грозит:
Инцидент с Широковым произошёл 10 августа, когда футболист принял участие в матче любительских команд. После того, как Данченков не назначил пенальти, Широков оскорбил арбитра. Рефери показал игроку красную карточку, на это спортсмен ответил серией ударов.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.