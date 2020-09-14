Неймар снова назвал Гонсалеса трусом и расистом

Форвард "ПСЖ" Неймар снова высказался о драке, состоявшейся в конце матча с "Марселем" (0:1). Футболист в очередной раз обвинил защитника Альваро Гонсалеса в расизме.

"Закрой рот, грязная обезьяна", — такую фразу по версии Неймара произнёс Гонсалес на поле. За это Неймар отвесил ему оплеуху и был удалён с поля.

Неймар после игры рассказал о случившемся и высказал претензии Альваресу. Тот ответил, что бразилец не умеет принимать поражения, а расизма никакого не было.