Неймар снова назвал Гонсалеса трусом и расистом

Форвард "ПСЖ" Неймар снова высказался о драке, состоявшейся в конце матча с "Марселем" (0:1). Футболист в очередной раз обвинил защитника Альваро Гонсалеса в расизме.
"Закрой рот, грязная обезьяна", — такую фразу по версии Неймара произнёс Гонсалес на поле. За это Неймар отвесил ему оплеуху и был удалён с поля.
Неймар после игры рассказал о случившемся и высказал претензии Альваресу. Тот ответил, что бразилец не умеет принимать поражения, а расизма никакого не было.
"Ты не мужчина, раз не можешь признать свою ошибку. Поражения — часть спорта. Но оскорбления и расизм? Нет, я против этого. Я тебя не уважаю! Ты бесхарактерный! Признайся, что ты сказал на самом деле… Будь мужчиной! Расист", — обратился Неймар в Twitter к Гонсалесу.
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