Международный олимпийский комитет выразил сожаление в связи с тем, что власти Ирана не прислушались к рекомендации не казнить борца Навида Афкари.
Сегодня, 12 сентября, спортсмен был казнён за то, что убил человека во время митинга в 2018 году.
"Очень печальная новость — казнь борца Навида Афкари в Иране. МОК шокирован сегодняшним заявлением. Президент МОК Томас Бах на неделе лично обращался к Верховному лидеру и президенту Ирана и просил пощады для Навида Афкари, уважая при этом суверенитет Исламской Республики Иран", — сообщил МОК.
"Глубоко огорчает, что призывы спортсменов со всего мира и вся работа МОК вместе с НОК Ирана, United World Wrestling и Национальной федерацией иранской борьбы не достигли нашей цели. Наши мысли с семьей и друзьями Навида Афкари", — добавили в организации.
МВД ведет поиск Марии Певчих, которая была в числе людей, сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири.