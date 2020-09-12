Борца смешанного стиля Навида Афкари казнили в Иране

Международный олимпийский комитет выразил сожаление в связи с тем, что власти Ирана не прислушались к рекомендации не казнить борца Навида Афкари.

Сегодня, 12 сентября, спортсмен был казнён за то, что убил человека во время митинга в 2018 году.