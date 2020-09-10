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Сборная России поднимется на шесть строчек в рейтинге ФИФА

Спорт » Командные виды » Футбол

Удачные выступления сборной России в Лиге наций в сентябре помогли подняться в рейтинге ФИФА. Национальная команда теперь занимает 32-е место.

Сборная России поднимется на шесть строчек в рейтинге ФИФА

Россия прибавила шесть строчек в рейтинге, став самой успешной в сентябре. Команда Чечесова заработала больше всех очков — 15.

Зачем нужен рейтинг ФИФА

Рейтинг определяет не только ранжирование команд в мировом футболе. По этому списку будет проведена жеребьёвка отборочного раунда чемпионата мира-2022.

В 2021 году 55 сборных УЕФА будут поделены на 10 групп, победители которых получат путёвки на ЧМ. Команды, занявшие вторые места, отправятся в стыковые матчи за оставшиеся три квоты.

Среди европейских команд сборная России занимает 18-е место, то есть претендует на вторую "корзину" при жеребьёвке, а значит потенциально получит только одного "сильного" соперника.

Жеребьёвка будет проводиться 29 ноября, по ноябрьскому рейтингу ФИФА. Поэтому сборной России важно продолжать успешные выступления в Лиге наций. На данный момент три первые "корзины" выглядят так:

  • 1-я корзина — Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Голландия, Германия, Швейцария;
  • 2-я корзина — Дания, Швеция, Польша, Уэльс, Украина, Австрия, Сербия, Россия, Турция, Румыния;
  • 3-я корзина — Словакия, Ирландия, Северная Ирландия, Исландия, Норвегия, Чехия, Шотландия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция.

Рейтинг ФИФА (официальный релиз 17 сентября)

  1. Бельгия - 1773.
  2. Франция - 1744.
  3. Бразилия — 1712.
  4. Англия - 1664.
  5. Португалия - 1653 (+2 места).
  6. Уругвай — 1645 (-1).
  7. Испания - 1642 (+1).
  8. Хорватия - 1628 (-2).
  9. Аргентина — 1623.
  10. Колумбия — 1622.
  11. Мексика — 1621.
  12. Италия - 1612 (+1).
  13. Голландия - 1603 (+1).
  14. Германия - 1602 (+1).
  15. Швейцария - 1600 (-3).
  16. Дания - 1593.
  17. Чили — 1579.
  18. Швеция - 1567 (-1).
  19. Польша - 1558.
  20. Сенегал — 1555.
  21. Уэльс - 1550 (+2).
  22. Перу — 1544 (-1).
  23. США — 1542 (-1).
  24. Украина - 1539.
  25. Венесуэла — 1517.
  26. Тунис — 1506 (+1).
  27. Австрия - 1505 (-1).
  28. Япония — 1500.
  29. Нигерия — 1493 (+2).
  30. Иран — 1489 (+3).
  31. Сербия - 1486 (-2).
  32. Россия - 1485 (+6).
  33. Турция - 1485 (-3).
  34. Румыния - 1483 (+3).
  35. Алжир — 1482.
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