Сборная России поднимется на шесть строчек в рейтинге ФИФА

Удачные выступления сборной России в Лиге наций в сентябре помогли подняться в рейтинге ФИФА. Национальная команда теперь занимает 32-е место.

Россия прибавила шесть строчек в рейтинге, став самой успешной в сентябре. Команда Чечесова заработала больше всех очков — 15.

Зачем нужен рейтинг ФИФА

Рейтинг определяет не только ранжирование команд в мировом футболе. По этому списку будет проведена жеребьёвка отборочного раунда чемпионата мира-2022.

В 2021 году 55 сборных УЕФА будут поделены на 10 групп, победители которых получат путёвки на ЧМ. Команды, занявшие вторые места, отправятся в стыковые матчи за оставшиеся три квоты.

Среди европейских команд сборная России занимает 18-е место, то есть претендует на вторую "корзину" при жеребьёвке, а значит потенциально получит только одного "сильного" соперника.

Жеребьёвка будет проводиться 29 ноября, по ноябрьскому рейтингу ФИФА. Поэтому сборной России важно продолжать успешные выступления в Лиге наций. На данный момент три первые "корзины" выглядят так:

1-я корзина — Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Голландия, Германия, Швейцария;

2-я корзина — Дания, Швеция, Польша, Уэльс, Украина, Австрия, Сербия, Россия, Турция, Румыния;

3-я корзина — Словакия, Ирландия, Северная Ирландия, Исландия, Норвегия, Чехия, Шотландия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция.

Рейтинг ФИФА (официальный релиз 17 сентября)