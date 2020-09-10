Удачные выступления сборной России в Лиге наций в сентябре помогли подняться в рейтинге ФИФА. Национальная команда теперь занимает 32-е место.
Россия прибавила шесть строчек в рейтинге, став самой успешной в сентябре. Команда Чечесова заработала больше всех очков — 15.
Рейтинг определяет не только ранжирование команд в мировом футболе. По этому списку будет проведена жеребьёвка отборочного раунда чемпионата мира-2022.
В 2021 году 55 сборных УЕФА будут поделены на 10 групп, победители которых получат путёвки на ЧМ. Команды, занявшие вторые места, отправятся в стыковые матчи за оставшиеся три квоты.
Среди европейских команд сборная России занимает 18-е место, то есть претендует на вторую "корзину" при жеребьёвке, а значит потенциально получит только одного "сильного" соперника.
Жеребьёвка будет проводиться 29 ноября, по ноябрьскому рейтингу ФИФА. Поэтому сборной России важно продолжать успешные выступления в Лиге наций. На данный момент три первые "корзины" выглядят так:
Зампредседателя ГД оценил обращение белорусской оппозиции к России.