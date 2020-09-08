Adidas и "Манчестер Юнайтед" презентовали третий комплект формы. Она оказалась настолько новаторской, что даже фанаты "МЮ" называют комплект ужасным.
На форме имеется узор с чёрно-белыми полосками. Болельщики теперь сравнивают футболистов своей команды с зебрами или заключёнными.
😂😂😂😂 pic.twitter.com/kwAPndFhvu— Sammy The Hammer (@KimaruSammy) September 8, 2020
September 8, 2020
Также фанаты указали на то, что "МЮ" привлёк к рекламной кампании легенду клуба Дэвида Бекхэма.
"Эта форма такая ужасная, что вам понадобился Бекхэм, чтобы продавать её", — написал один из фанатов.
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