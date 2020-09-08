Игроков "МЮ" после выхода новой формы сравнили с зебрами и "зеками"

Adidas и "Манчестер Юнайтед" презентовали третий комплект формы. Она оказалась настолько новаторской, что даже фанаты "МЮ" называют комплект ужасным.

Форма "Манчестер Юнайтед".

На форме имеется узор с чёрно-белыми полосками. Болельщики теперь сравнивают футболистов своей команды с зебрами или заключёнными.

Также фанаты указали на то, что "МЮ" привлёк к рекламной кампании легенду клуба Дэвида Бекхэма.