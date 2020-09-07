Отец Влашича назвал цену, за которую ЦСКА продаст футболиста

Футболист ЦСКА Никола Влашич может перейти в другой клуб при одном условии. По словам отца футболиста, армейцы продадут игрока в том случае, если получат сумму отступных.

В контракте хорвата прописано, что клуб будет обязан отпустить игрока, если получит запрос на трансфер в размере 35 млн евро. Все предложения ниже будут отклонены московским клубом.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Влашичу со стороны "Интера".

"На данный момент только после активации пункта о выкупе, который составляет 35 миллионов евро, Никола может сменить клуб. Этот пункт недействителен для российских клубов. Трансферное окно открыто до середины октября. Посмотрим, что будет", — приводит Vecernji. hr слова отца Влашича.

Карьера Влашича

Хорват является воспитанником "Хайдука из Сплита. Там же он начал профессиональную карьеру.