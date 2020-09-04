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РФС снял с "Динамо" трансферный запрет

Спорт » Командные виды » Футбол

Московское "Динамо" в полном объёме может регистрировать новых футболистов. Российский футбольный союз (РФС) снял с клуба запрет на осуществление трансферов.

Запрет был введен 20 августа из-за долга футболисту Николаю Обольскому. У игрока 31 июня истёк срок контракта, а клуб не выплатил ему компенсацию и проценты по задержке зарплаты.

25 августа "Динамо" устранило долг перед Обольским, трансферный запрет был снят.

"В связи с исполнением "Динамо" решения палаты по разрешению споров от 20 августа 2020 года по делу Обольского снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с "Динамо", наложенный в качестве обеспечительной меры. "Динамо" имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов", — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

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