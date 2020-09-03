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3:1 - первая победа российской сборной в Лиге наций

Спорт » Командные виды » Футбол

3 сентября в Москве на стадионе "ВТБ Арена" российская сборная по футболу одержала первую победу в матче первого тура Лиги наций УЕФА, обыграв сборную Сербии со счетом 3:1.

В соответствии с требованиями УЕФА матч прошел при пустых трибунах. Как говорят москвичи, ничто на территории, прилегающей к стадиону, даже не намекало на то, что играет национальная сборная - болельщики смотрели игру в видеотрансляции.

Но сами игроки были предельно настроены на игру - это был очень важный матч, ведь лучшие команды по итогам группового турнира получат путевку в Катар, на финал чемпионата мира 2022 года.

Счёт был открыт на 48-ой минуте Артёмом Дзюбой, который успешно реализовал пенальти.

Автором следующего гола стал Вячеслав Караваев.

Единственный мяч в ворота россиян влетел на 78-ой минуте.

После чего Дзюба забил сербам еще один гол.   

В следующий раз сборная России сразится с венграми в понедельник,7 сентября.

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