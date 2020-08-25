На матч за Супекубок УЕФА пустят зрителей

Исполком УЕФА принял решение допустить зрителей на матч за Суперкубок Европы, в котором встретятся "Бавария" и "Севилья". Игра состоится 24 сентября в Будапеште на "Пушкаш Арене".

На матч будут допущены 30% зрителей. Остальные игры еврокубков будут проводиться при пустых трибунах до особого распоряжения УЕФА.