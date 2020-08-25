Исполком УЕФА принял решение допустить зрителей на матч за Суперкубок Европы, в котором встретятся "Бавария" и "Севилья". Игра состоится 24 сентября в Будапеште на "Пушкаш Арене".
На матч будут допущены 30% зрителей. Остальные игры еврокубков будут проводиться при пустых трибунах до особого распоряжения УЕФА.
"Было важно показать, что футбол может продолжаться и в трудные времена, но без фанатов игра потеряла часть своего смысла. Мы надеемся использовать Суперкубок УЕФА в Будапеште в качестве пилотного проекта, который станет началом возвращения болельщиков на матчи", — приводит пресс-служба УЕФА слова президента организации Александера Чеферина.
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