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Сын Черчесова отбил три пенальти в матче Кубка России

Спорт » Командные виды » Футбол

Вратарь Станислав Черчесов, сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова, стал героем матча 1/128 финала Кубка России. Голкипер отразил три удара в послематчевой серии пенальти и принёс победу "Олимп-Долгопрудному".

Игра "Олимпа" с "Луки-Энергией" в основное время завершилась со счётом 1:1. Черчесов-младший выиграл серию пенальти и вывел команду в 1/64 финала. Этот раунд станет последним перед групповым этапом Кубка.

1/64 финала Кубка России

Путь ФНЛ, 26 августа

  • Чайка (Песчанокопское) - Текстильщик (Иваново).
  • Велес (Москва) - Балтика (Калининград).
  • СКА-Хабаровск - Факел (Воронеж).
  • Крылья Советов (Самара) - Иртыш (Омск).
  • Енисей (Красноярск) - Волгарь (Астрахань).
  • Торпедо (Москва) - Шинник (Ярославль).
  • Нефтехимик (Нижнекамск) - Динамо (Брянск).
  • Оренбург - Алания (Владикавказ).
  • Томь (Томск) - Нижний Новгород.
  • Акрон (Тольятти) - Чертаново (Москва).

Путь ПФЛ, 2 сентября

  • Машук-КМВ (Пятигорск) - Легион Динамо (Махачкала).
  • Черноморец (Новороссийск) - Биолог-Новокубанск (Прогресс).
  • Кубань Холдинг (Павловская) - Динамо (Ставрополь).
  • Ленинградец (Ленинградская обл.) - Олимп-Долгопрудный.
  • Родина (Москва) - Коломна.
  • Калуга - Салют (Белгород).
  • Знамя (Ногинск) - Сокол (Саратов).
  • Волга (Ульяновск) - КАМАЗ (Набережные Челны).
  • Звезда (Пермь) - Челябинск.
  • Зенит (Иркутск) - Новосибирск.

10 победителей пути ФНЛ и 10 победителей пути ПФЛ выйдут в групповой раунд Кубка России. К ним присоединятся 10 команд РПЛ.

30 клубов будут разбиты на 10 групп, в каждой будет по одной команде из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Команды сыграют в один круг, матчи пройдут в сентябре-октябре.

10 победителей групп выйдут в 1/8 финала, где к ним присоединятся шесть участников еврокубков - "Динамо", "Ростов", ЦСКА, "Краснодар", "Локомотив" и "Зенит".

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