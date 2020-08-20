Сын Черчесова отбил три пенальти в матче Кубка России

Вратарь Станислав Черчесов, сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова, стал героем матча 1/128 финала Кубка России. Голкипер отразил три удара в послематчевой серии пенальти и принёс победу "Олимп-Долгопрудному".

Игра "Олимпа" с "Луки-Энергией" в основное время завершилась со счётом 1:1. Черчесов-младший выиграл серию пенальти и вывел команду в 1/64 финала. Этот раунд станет последним перед групповым этапом Кубка.

1/64 финала Кубка России

Путь ФНЛ, 26 августа

Чайка (Песчанокопское) - Текстильщик (Иваново).

Велес (Москва) - Балтика (Калининград).

СКА-Хабаровск - Факел (Воронеж).

Крылья Советов (Самара) - Иртыш (Омск).

Енисей (Красноярск) - Волгарь (Астрахань).

Торпедо (Москва) - Шинник (Ярославль).

Нефтехимик (Нижнекамск) - Динамо (Брянск).

Оренбург - Алания (Владикавказ).

Томь (Томск) - Нижний Новгород.

Акрон (Тольятти) - Чертаново (Москва).

Путь ПФЛ, 2 сентября

Машук-КМВ (Пятигорск) - Легион Динамо (Махачкала).

Черноморец (Новороссийск) - Биолог-Новокубанск (Прогресс).

Кубань Холдинг (Павловская) - Динамо (Ставрополь).

Ленинградец (Ленинградская обл.) - Олимп-Долгопрудный.

Родина (Москва) - Коломна.

Калуга - Салют (Белгород).

Знамя (Ногинск) - Сокол (Саратов).

Волга (Ульяновск) - КАМАЗ (Набережные Челны).

Звезда (Пермь) - Челябинск.

Зенит (Иркутск) - Новосибирск.

10 победителей пути ФНЛ и 10 победителей пути ПФЛ выйдут в групповой раунд Кубка России. К ним присоединятся 10 команд РПЛ.

30 клубов будут разбиты на 10 групп, в каждой будет по одной команде из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Команды сыграют в один круг, матчи пройдут в сентябре-октябре.

10 победителей групп выйдут в 1/8 финала, где к ним присоединятся шесть участников еврокубков - "Динамо", "Ростов", ЦСКА, "Краснодар", "Локомотив" и "Зенит".