Вратарь Станислав Черчесов, сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова, стал героем матча 1/128 финала Кубка России. Голкипер отразил три удара в послематчевой серии пенальти и принёс победу "Олимп-Долгопрудному".
Игра "Олимпа" с "Луки-Энергией" в основное время завершилась со счётом 1:1. Черчесов-младший выиграл серию пенальти и вывел команду в 1/64 финала. Этот раунд станет последним перед групповым этапом Кубка.
10 победителей пути ФНЛ и 10 победителей пути ПФЛ выйдут в групповой раунд Кубка России. К ним присоединятся 10 команд РПЛ.
30 клубов будут разбиты на 10 групп, в каждой будет по одной команде из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Команды сыграют в один круг, матчи пройдут в сентябре-октябре.
10 победителей групп выйдут в 1/8 финала, где к ним присоединятся шесть участников еврокубков - "Динамо", "Ростов", ЦСКА, "Краснодар", "Локомотив" и "Зенит".
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.