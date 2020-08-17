"Лейкерс" будут выступать в майках в честь Коби Брайанта

"Лос-Анджелес Лейкерс" подготовил майки в честь погибшего в январе баскетболиста Коби Брайанта. Команда будет выходить на площадку в такой форме со второго раунда плей-офф НБА, если выйдет туда, сообщает LA Times.

В первом раунде "Лейкерс" сыграют против "Портленда". Серия до четырёх побед начнётся 19 августа.

Легендарный Брайант разбился на частном вертолёте 26 января. Вместе с ним летела его дочь Джианна, а также пилот и ещё семь пассажиров. Все они погибли на месте.