Заслуженный тренер России Василий Костровский в интервью "Правде.Ру" рассказал, по какому сценарию может проходить четвертьфинал Лиги чемпионов между "Лейпцигом" и "Атлетико". Команды выйдут на поле сегодня в 22.00.
По словам Костровского, стиль игры "Лейпцига" более интересен, чем "Атлетико". Тренер академии "Зенита" считает, что мадридцы закроются в этой игре.
"Свои ощущения по тем играм, которые я выиграл, конечно, наверное, уровень игроков "Атлетико" посильнее, чем у "Лейпцига", но мне больше нравится рисунок игры, стиль игры "Лейпцига" — более атакующий стиль. Потому что "Атлетико" основана в первую очередь на то, чтобы сыграть сзади на нуль, то есть более оборонительная такая команда, она всегда может играть с фаворитами именно от обороны, забив мяч. Очень здорово у них выстроена оборона и очень сложно забить. У "Лейпцига" как раз более открытая атака. Интересно будет посмотреть два разных стиля. Еще раз говорю, что для меня, наверное, больше интересен стиль "Лейпцига", — заявил Костровский.
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