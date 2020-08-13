Тренер "Зенита" Костровский дал прогноз на матч "Лейпциг" - "Атлетико"

Заслуженный тренер России Василий Костровский в интервью "Правде.Ру" рассказал, по какому сценарию может проходить четвертьфинал Лиги чемпионов между "Лейпцигом" и "Атлетико". Команды выйдут на поле сегодня в 22.00.

По словам Костровского, стиль игры "Лейпцига" более интересен, чем "Атлетико". Тренер академии "Зенита" считает, что мадридцы закроются в этой игре.