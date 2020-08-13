Перес переболел коронавирусом и готов к "Гран-при Испании"

Мексиканский гонщик Серхио Перес сдал отрицательный тест на коронавирус. Пилот "Рейсинг Пойнт" готов и сможет принять участие в "Гран-при Испании", сообщает пресс-служба команды.

Перес сдал положительный тест 30 июля. В результате заражения он пропустил два этапа "Формулы-1" в Великобритании. На этих гонках мексиканца заменял Нико Хюлькенберг.

"Гран-при Испании" пройдёт на трассе в Каталонии с 14 по 16 августа.

В сезоне-2020 Перес принял участие в трёх гонках:

"Гран-при Австрии" — 6-е место;

"Гран-при Штирии" — 6-е место;

"Гран-при Венгрии" — 7-е место.

Перес набрал 22 очка и идёт восьмым в зачёте пилотов.